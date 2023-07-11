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        Galatasaray'ın şampiyonluğu Kuşadası'nda kutlandı

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 15:12
        Galatasaray'ın şampiyonluğu Kuşadası'nda kutlandı

        Tülay AKSAY / KUŞADASI, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Galatasaray'da Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 23'üncü şampiyonluk gecesi düzenledi.

        Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kupasının da yer aldığı kutlamaya Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Barış Şalbaş, dernek yöneticileri, üyeler ve çok sayıda taraftar katıldı. Taraftarlar Derneği Başkanı Barış Şalbaş, gecede yaptığı açıklamada, "Ortak sevdamız Galatasarayımızın kazandığı her kupa, her şampiyonluk bizler için çok değerlidir. Nasıl ki 2000 yılında kazandığımız UEFA ve Süper Kupa şampiyonluklarımız tarihimize altın harflerle yazıldıysa, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında kazandığımız şampiyonluğumuz da şanlı tarihimize altın harflerle yazılacaktır ve asla unutulmayacaktır. Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği olarak bu önemli şampiyonluğun en önemli simgesi olan 23'üncü şampiyonluk kupamızı sizlerle buluşturmaktan da son derece mutlu ve gururluyuz. Şampiyonluğumuzda emeği geçen başta Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulumuza, hocamız Okan Buruk ve teknik ekibine, futbolcularımıza ve tüm emektarlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Unutulmaz bir sezon geçirdik" dedi.

        BAHÇETEPE: YAŞASIN GALATASARAY

        Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe ise gecede yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında 23'üncü şampiyonluğu almak bize büyük onur verdi. Bu şampiyonlukta Galatasaray taraftar derneklerinin çok büyük katkısı var. Çünkü biz ne zaman zorlandık orada taraftar devreye girdi ve itici güç olarak bizi motive etti. Bu taraftarımız varken bize durmak mücadeleyi bırakmak yakışmazdı sonuna kadar götürdük ve şampiyon olduk. Yaşasın Galatasaray" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 

        Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Barış Şalbaş

        Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe

        Kupa ellerde şampiyonluk kutlamasıDHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY / KUŞADASI, (DHA)

        2023-07-11 15:11:15

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