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        Efeler 09 kadrosuna Soner´i kattı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:10
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        Efeler 09 kadrosuna Soner´i kattı
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        Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup´ta mücadele edecek Efeler 09 SFK, Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşadığı kadrosundan eski futbolcusu Soner Ergençay´ı yeniden transfer etti. Beşiktaş altyapısında başladığı kariyerinde İnegölspor, Urla Gençlikspor, İstanbulspor, Bozüyükspor, Eyüpspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor, Hatayspor, Sarıyer, Tokatspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Osmaniyespor, Pazarspor, Bergama Belediyespor, Cizrespor, Silivrispor ve Yozgat Belediye Bozokspor formaları da giyen 35 yaşındaki orta saha oyluncusu Efeler'e döndü.

         DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

        2023-08-18 16:09:19

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