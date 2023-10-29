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        Düğünde istek parça kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:05 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:05
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        Düğünde istek parça kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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        4ŞÜPHELİYAKALANDI

        Aydın´ın Nazilli ilçesinde, düğünde istek şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında çıkan Oktay Kabaklıoğlu'nun (43) öldüğü, Mehmet Kabaklıoğlu (51) ile Eşref Koç'un (27) ise yaralandığı kavgaya karışan 4 şüpheli Kuyucak ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Y.C. (21), M.T. (25), E.C. (48) ve B.C.´nin (41) jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Burhan CEYHAN/AYDIN,

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