Aydın'da devrilen motosikletteki sürücü hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir motosikletin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu sürücü öldü.

Süleyman Demirek Bulvarı Kipa Kavşağı'nda, Abdi Özdemir'in (67) kullandığı motosiklet, bölgede etkili olan yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Devrilen motosikletin sürücüsü sağlık görevlilerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özdemir, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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