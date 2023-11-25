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        Aydın'da devrilen motosikletteki sürücü hayatını kaybetti

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir motosikletin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu sürücü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:16 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:16
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        Aydın'da devrilen motosikletteki sürücü hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir motosikletin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu sürücü öldü.

        Süleyman Demirek Bulvarı Kipa Kavşağı'nda, Abdi Özdemir'in (67) kullandığı motosiklet, bölgede etkili olan yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

        Devrilen motosikletin sürücüsü sağlık görevlilerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Özdemir, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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