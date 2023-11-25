Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu.

İlçede erken saatlerde başlayan yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışla birlikte görülen fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağışın ardından Söke-Kuşadası kara yolu İsmet İnönü Caddesi üzerine dağdan kopan bir kaya parçası düştü.

Ekipler trafiğin aksamaması için yolda önlem aldı.

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