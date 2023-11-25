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        Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu

        Aydın'ın Söke ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 07:49 Güncelleme: 25.11.2023 - 07:49
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        Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
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        Aydın'ın Söke ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu.

        İlçede erken saatlerde başlayan yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Yağışla birlikte görülen fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Şiddetli yağışın ardından Söke-Kuşadası kara yolu İsmet İnönü Caddesi üzerine dağdan kopan bir kaya parçası düştü.

        Ekipler trafiğin aksamaması için yolda önlem aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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