Nazilli Belediyespor, Van deplasmanında

TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Diyarbekirspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Play-Off hattındaki Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda, zirve hesapları yapan Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Van Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Fevzi Erdem Akbaş düdük çalacak. Sıralamada 25 puanla 6'ncı basamakta bulunan Nazilli Belediyespor'un çalıştırıcısı Şükrü Akar, çok zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Amacımız seri yakalayıp yarışa ortak olmak. Bunu başaracak gücümüz var" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,