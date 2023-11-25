Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli Belediyespor, Van deplasmanında

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli Belediyespor, Van deplasmanında
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Diyarbekirspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Play-Off hattındaki Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda, zirve hesapları yapan Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Van Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Fevzi Erdem Akbaş düdük çalacak. Sıralamada 25 puanla 6'ncı basamakta bulunan Nazilli Belediyespor'un çalıştırıcısı Şükrü Akar, çok zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Amacımız seri yakalayıp yarışa ortak olmak. Bunu başaracak gücümüz var" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!
        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!

        Benzer Haberler

        Aydın'da devrilen motosikletteki sürücü hayatını kaybetti
        Aydın'da devrilen motosikletteki sürücü hayatını kaybetti
        Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
        Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
        Çöplükte bulunan kemiklerin 3 yıldır kayıp olan Gençoğlu'na ait olduğu sapt...
        Çöplükte bulunan kemiklerin 3 yıldır kayıp olan Gençoğlu'na ait olduğu sapt...
        Aydın'da cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
        Aydın'da cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
        Söke'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Söke'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Aydın'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Aydın'da dron destekli trafik denetimi yapıldı