Aydın'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dron desteğiyle trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Kent Meydanı, Abide Kavşağı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda denetim noktaları oluşturdu.

Dron desteğiyle gerçekleştirilen denetimde, emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değiştirme ve kırmızı ışık ihlallerinden dolayı 22 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

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