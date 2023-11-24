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        Çöplükte bulunan kemiklerin 3 yıldır kayıp olan Gençoğlu'na ait olduğu saptandı

         AYDIN´ınGermencikilçesindeki çöplükte bulunan insan kemiklerinin 3 yıldır kayıp olan Hakkı Gençoğlu'na (33) ait olduğu belirlendi. Gençoğlu ailesine teslim edilen kemikler, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Jandarma, kayıp kaydı bulunan Gençoğlu´nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 23:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 23:50
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        Çöplükte bulunan kemiklerin 3 yıldır kayıp olan Gençoğlu'na ait olduğu saptandı
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         AYDIN´ınGermencikilçesindeki çöplükte bulunan insan kemiklerinin 3 yıldır kayıp olan Hakkı Gençoğlu'na (33) ait olduğu belirlendi. Gençoğlu ailesine teslim edilen kemikler, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Jandarma, kayıp kaydı bulunan Gençoğlu´nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

        İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Hakkı Gençoğlu, 22 Aralık 2020'de, Germencik'teki ablasını ziyarete gitti. Gençoğlu, ablası ile görüştükten sonra da yeğeni Onur Ballı ve arkadaşı Ali Tereli ile Alangüllü Mahallesi yakınlarındaki bahçeye zeytin toplamaya gitti. Akşam saatlerinde bahçenin diğer tarafındaki ağaçlarda zeytin olup olmadığına bakıp geleceğini söyleyen Gençoğlu, uzun süre dönmedi. Gençoğlu'nun dönmemesi üzerine yeğeni ve arkadaşı ailesine haber verdi. Kaybolduğu bölgede gece saatlerine kadar Gençoğlu'nu arayan aile, sonuç alamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin de katılımıyla bölgede geniş çaplı arama yapıldı. Ancak Gençoğlu'nun izine rastlanılamadı. Jandarma ekipleri, Gençoğlu'nun kaybolmadan önce zeytin topladığı yeğeni ve arkadaşını gözaltına alırken, şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bıraktı.

        ÇÖPLÜKTE İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

        Geçen 2 Ocak'ta Alangüllü Mahallesi yakınlarına bulunan çöp yığınlarını temizlemeye çalışan bir iş makinesi operatörü, insan kemiklerinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kemikler toplanarak DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İnsan kemiklerinin, Hakkı Gençoğlu´na ait olup olmadığı tespit etmek için annesinden doku örneği alındı. Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA testi ile insan kemiklerinin kayıp Gençoğlu´na ait olduğu ortaya çıktı. Bu sabah ağabeyi Metin Gençoğlu´na bilgi verilmesi üzerine, Hakkı Gençoğlu´na ait insan kemikleri yakınlarına teslim edildi. Gençoğlu´nun kemikleri, Acarlar Mahalle Mezarlığında düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Jandarma ekipleri daha önce kayıp kaydı bulunan Gençoğlu´nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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