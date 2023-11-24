Aydın'da cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde geçen yıl sulama kanalında cesedi parçalanmış halde bulunan Edip Coşkun'u pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa T, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mustafa T'nin tutuksuz yargılanan babası A.T. ve maktulün kızları ile taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Nursel Coşkun Taşan, babasının ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, iki sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.T, suçlamaları kabul etmeyerek, olaylarla ilgisinin bulunmadığını savundu.

Son sözleri sorulan sanık Mustafa T. pişman olduğunu belirterek, "Keşke anneme küfür etmeseydi. Ben oraya sadece konuşmak için gittim. Çok pişmanım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa T'ye "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, babası A.T'nin beraatine hükmedildi.

Coşkun'un yakınlarının avukatı Alpagut Kürşad Üçer, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Mustafa T'nin verilebilecek en ağır cezayı aldığını belirterek, "Beraat eden diğer sanık için de üst hukuk yollarına başvurulacaktır. Verilecek hiçbir ceza, ailenin acısını teselli etmeyecektir. İşlemlerimiz devam edecek. Olayın aydınlanmasında emeği geçen tüm kolluk birimlerine, her kademesinde yargının değerli üyelerine, aile adına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

- Olayın geçmişi

Çobanisa Mahallesi'nde yaşayan ve kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi sulama kanalında parçalanmış halde bulunan Edip Coşkun'un (60) av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlenmiş, Karapınar Mahallesi Muhtarı A.T. ile oğlu Mustafa T. (25) gözaltına alınmıştı. A.T, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmış, oğlu tutuklanmıştı.