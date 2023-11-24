Söke'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen mitingde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen mitingde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.
Hükümet Meydanındaki etkinlikte, İsrail aleyhine slogan atan vatandaşlar Gazzeliler için dua etti.
Burada açıklama yapan Ramazan Özenç, İsrail tarafından işgal edilmeye çalışan Gazze'de, kadın, çocuk demeden insanların barbarca öldürüldüğünü belirterek, herkesin buna tepki göstermesi gerektiğini aktardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.