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        Alkollü sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı bisikletli Ayça öldü

        AYDIN´ınEfeler ilçesinde, minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Ayça Ölmez (21) hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Şadan, 2,10 promil alkollü çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:30
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        Alkollü sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı bisikletli Ayça öldü
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        AYDIN´ınEfeler ilçesinde, minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Ayça Ölmez (21) hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Şadan, 2,10 promil alkollü çıktı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Aydın-İzmir kara yolu Işıklı Mahallesi Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Şadan yönetimindeki 09 VG 736 plakalı minibüs, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ayça Ölmez'ın kullandığı 09 AIU 133 plakalı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet ve sürücüsü yola kenarına savruldu. Başı yere çarpan Ölmez, ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayça Ölmez, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ölmez, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Minibüs sürücüsü Mehmet Şadan gözaltına alındı. Şadan´ın yapılan kontrollerinde 2,10 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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