Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da polis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da polis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Y.Ü. idaresindeki 09 CDC 29 plakalı motosiklet ile K.Ç'nin kullandığı polis aracı, Yeşil Mahalle 372 Sokak'ta çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Y.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var

        Benzer Haberler

        Bozdoğan'da sahipsiz yaralı eşek koruma altına alındı
        Bozdoğan'da sahipsiz yaralı eşek koruma altına alındı
        Aydın'da şehit öğretmenlerin anısına fotoğraf sergisi açıldı
        Aydın'da şehit öğretmenlerin anısına fotoğraf sergisi açıldı
        Nazilli Belediyespor'dan transfer atağı
        Nazilli Belediyespor'dan transfer atağı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da kayığın alabora olması sonucu 1 kişi öldü
        Aydın'da kayığın alabora olması sonucu 1 kişi öldü
        Aydın'da 2 otomobile düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 8 kişi tutuklandı
        Aydın'da 2 otomobile düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 8 kişi tutuklandı