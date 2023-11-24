Aydın'da polis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Y.Ü. idaresindeki 09 CDC 29 plakalı motosiklet ile K.Ç'nin kullandığı polis aracı, Yeşil Mahalle 372 Sokak'ta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Y.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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