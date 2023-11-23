Nazilli Belediyespor'dan transfer atağı
TFF2'nciLig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi için 3 oyuncuyla temasa geçti. Nazilli ekibi, İnegölspor'dan eski sol beki Emre Toptan, Bucaspor 1928'den sağ bek Alper Kadir Duruk ve Osmaniyespor FK'dan santrfor Miraç Furkan Türközü ile görüşmelere başladı. Yönetimin 3 oyuncunun transferini bitirmek için kolları sıvadığı belirtildi.
TFF2'nciLig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi için 3 oyuncuyla temasa geçti. Nazilli ekibi, İnegölspor'dan eski sol beki Emre Toptan, Bucaspor 1928'den sağ bek Alper Kadir Duruk ve Osmaniyespor FK'dan santrfor Miraç Furkan Türközü ile görüşmelere başladı. Yönetimin 3 oyuncunun transferini bitirmek için kolları sıvadığı belirtildi.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın -
2023-11-23 11:50:53
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