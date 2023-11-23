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        Nazilli Belediyespor'dan transfer atağı

         TFF2'nciLig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi için 3 oyuncuyla temasa geçti. Nazilli ekibi, İnegölspor'dan eski sol beki Emre Toptan, Bucaspor 1928'den sağ bek Alper Kadir Duruk ve Osmaniyespor FK'dan santrfor Miraç Furkan Türközü ile görüşmelere başladı. Yönetimin 3 oyuncunun transferini bitirmek için kolları sıvadığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:58
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        Nazilli Belediyespor'dan transfer atağı
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         TFF2'nciLig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi için 3 oyuncuyla temasa geçti. Nazilli ekibi, İnegölspor'dan eski sol beki Emre Toptan, Bucaspor 1928'den sağ bek Alper Kadir Duruk ve Osmaniyespor FK'dan santrfor Miraç Furkan Türközü ile görüşmelere başladı. Yönetimin 3 oyuncunun transferini bitirmek için kolları sıvadığı belirtildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

        2023-11-23 11:50:53

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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