Nazilli Belediyespor'dan transfer atağı TFF2'nciLig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi için 3 oyuncuyla temasa geçti. Nazilli ekibi, İnegölspor'dan eski sol beki Emre Toptan, Bucaspor 1928'den sağ bek Alper Kadir Duruk ve Osmaniyespor FK'dan santrfor Miraç Furkan Türközü ile görüşmelere başladı. Yönetimin 3 oyuncunun transferini bitirmek için kolları sıvadığı belirtildi.

TFF2'nciLig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi için 3 oyuncuyla temasa geçti. Nazilli ekibi, İnegölspor'dan eski sol beki Emre Toptan, Bucaspor 1928'den sağ bek Alper Kadir Duruk ve Osmaniyespor FK'dan santrfor Miraç Furkan Türközü ile görüşmelere başladı. Yönetimin 3 oyuncunun transferini bitirmek için kolları sıvadığı belirtildi.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

2023-11-23 11:50:53