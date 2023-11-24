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        Aydın voleybolda Sarıyer'e konuk

        VoleybolSultanlar Ligi'nde son 3 maçında Galatasaray ve Muratpaşa Belediyespor'u (D) 3-2, Nilüfer Belediyespor ise 3-1 mağlup ederek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Sarıyer Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:18
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        Aydın voleybolda Sarıyer'e konuk
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        VoleybolSultanlar Ligi'nde son 3 maçında Galatasaray ve Muratpaşa Belediyespor'u (D) 3-2, Nilüfer Belediyespor ise 3-1 mağlup ederek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Sarıyer Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

        Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanacak 10'uncu hafta mücadelesi saat 17.30'da başlayacak. Ligde 9 maçta 4 galibiyet alan Aydın temsilcisi 7'nci sırada, 3 galibiyeti bulunan Sarıyer ekibi ise 9'uncu basamakta yer alıyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

        2023-11-24 11:12:58

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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