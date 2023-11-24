Bozdoğan'da sahipsiz yaralı eşek koruma altına alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan sahipsiz eşek, belediye ekiplerince koruma altına alındı.

Nazilli-Bozdoğan yolunda aracıyla seyrederken benzin istasyonunda sahipsiz yaralı bir eşeği gören bir sürücü, durumu yetkililere bildirdi.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek eşeği araçla Nazilli Belediyesine ait hayvan barınağına götürdü.

Yaralı hayvan, tedavi altına alındı.

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