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        Nazilli Belediyespor İstanbul'da terleyecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:24 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:24
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        Nazilli Belediyespor İstanbul'da terleyecek
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        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Altınordu ile 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor yarın İstanbul'da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la karşı karşıya gelecek. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Berkan Çetin düdük çalacak. Nazilli Belediyespor 21'inci haftayla 27 puanla 10'uncu sırada girerken, Beyoğlu Yeni Çarşı 18 puanla 13'üncü basamakta bulunuyor. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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