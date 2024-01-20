Nazilli Belediyespor İstanbul'da terleyecek

TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Altınordu ile 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor yarın İstanbul'da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la karşı karşıya gelecek. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Berkan Çetin düdük çalacak. Nazilli Belediyespor 21'inci haftayla 27 puanla 10'uncu sırada girerken, Beyoğlu Yeni Çarşı 18 puanla 13'üncü basamakta bulunuyor.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,

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