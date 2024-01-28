Aydın, Karayolları'na konuk Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 7 mağlubiyetin ardından evinde Kuzeyboru'yu 3-1 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda son sıradaki Karayolları ile karşı karşıya gelecek. TVF Ziraatbankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibini Aydın'da 3-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, deplasmanda da kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Ligde Aydın Büyükşehir Belediyespor 5 galibiyetle 11'inci sırada, Karayolları ise 1 galibiyetle 14'üncü basamakta yer alıyor.

Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 7 mağlubiyetin ardından evinde Kuzeyboru'yu 3-1 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda son sıradaki Karayolları ile karşı karşıya gelecek. TVF Ziraatbankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibini Aydın'da 3-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, deplasmanda da kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Ligde Aydın Büyükşehir Belediyespor 5 galibiyetle 11'inci sırada, Karayolları ise 1 galibiyetle 14'üncü basamakta yer alıyor.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,