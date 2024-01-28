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        Aydın, Karayolları'na konuk

        Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 7 mağlubiyetin ardından evinde Kuzeyboru'yu 3-1 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda son sıradaki Karayolları ile karşı karşıya gelecek. TVF Ziraatbankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibini Aydın'da 3-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, deplasmanda da kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Ligde Aydın Büyükşehir Belediyespor 5 galibiyetle 11'inci sırada, Karayolları ise 1 galibiyetle 14'üncü basamakta yer alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 28.01.2024 - 12:19
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        Aydın, Karayolları'na konuk
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        Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 7 mağlubiyetin ardından evinde Kuzeyboru'yu 3-1 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda son sıradaki Karayolları ile karşı karşıya gelecek. TVF Ziraatbankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibini Aydın'da 3-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, deplasmanda da kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Ligde Aydın Büyükşehir Belediyespor 5 galibiyetle 11'inci sırada, Karayolları ise 1 galibiyetle 14'üncü basamakta yer alıyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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