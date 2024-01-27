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        Nazilli Belediyespor- Ankara Demirspor: 1-0

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçtır kazanamayan Nazilli Belediyespor kötü gidişatına evinde Ankara Demirspor maçıyla 'dur' dedi: 1-0.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:22
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        Nazilli Belediyespor- Ankara Demirspor: 1-0
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçtır kazanamayan Nazilli Belediyespor kötü gidişatına evinde Ankara Demirspor maçıyla 'dur' dedi: 1-0.

        Siyah-beyazlılar teknik direktör Şükrü Akar ile yollarını ayırdıktan sonra çıktığı maçta rakibini 1-0 yenerek yeniden üst sıralar için ümitlendi. Maça hızlı başlayan Nazilli Belediyespor, 4'üncü dakikada Hakkı Can'ın golüyle 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü maç boyunca koruyan Nazilli Belediyespor sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışa geçti. Bu skorla birlikte Nazilli Belediyespor puanını 27 yaptı, Ankara Demirspor 30 puanda kaldı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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