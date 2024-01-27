Nazilli Belediyespor- Ankara Demirspor: 1-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçtır kazanamayan Nazilli Belediyespor kötü gidişatına evinde Ankara Demirspor maçıyla 'dur' dedi: 1-0.

Siyah-beyazlılar teknik direktör Şükrü Akar ile yollarını ayırdıktan sonra çıktığı maçta rakibini 1-0 yenerek yeniden üst sıralar için ümitlendi. Maça hızlı başlayan Nazilli Belediyespor, 4'üncü dakikada Hakkı Can'ın golüyle 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü maç boyunca koruyan Nazilli Belediyespor sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışa geçti. Bu skorla birlikte Nazilli Belediyespor puanını 27 yaptı, Ankara Demirspor 30 puanda kaldı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,