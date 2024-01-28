Aydın'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde evde hırsızlık yapmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalanan yaşları küçük 2 kişi tutuklandı.

7 Eylül Mahallesi'nde R.İ'ye ait eve girmeye çalışan 2 şüpheliyi polis ekipleri fark etti.

Suçüstü yakalanan yaşları küçük Y.K. ve S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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