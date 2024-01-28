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        Aydın'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde evde hırsızlık yapmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalanan yaşları küçük 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 08:53 Güncelleme: 28.01.2024 - 08:53
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        Aydın'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde evde hırsızlık yapmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalanan yaşları küçük 2 kişi tutuklandı.

        7 Eylül Mahallesi'nde R.İ'ye ait eve girmeye çalışan 2 şüpheliyi polis ekipleri fark etti.

        Suçüstü yakalanan yaşları küçük Y.K. ve S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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