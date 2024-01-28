Genç girişimci, kadınların gücüyle işleri büyütmeyi hedefliyor

FERDİ UZUN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde KOSGEB desteğiyle kurduğu tekstil atölyesinde 27 kadını istihdam eden Ayşe Sude Nalbant, kadın çalışanlar ve ihracatla işini büyütmeyi hedefliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinden 3 yıl önce mezun olan 27 yaşındaki Ayşe Sude Nalbant, 2 yıl önce kendi işletmesini kurmaya karar verdi.

KOSGEB'e başvuran Nalbant, projesinin kabul edilmesiyle devletten aldığı destekle Buharkent'te tekstil atölyesi kurdu.

Atölyede yalnızca kadın işçi çalıştıran Nalbant, çalışan sayısını 2 yılda 9'dan 27'ye çıkardı.

Zaman zaman kendisi de makinenin başına geçen genç girişimci, ihracata yöneldi.

Almanya ve Avusturya'daki firmalarla görüşmeler yapan Nalbant, ürünlerini bu ülkelere göndermeye başladı.

- "Kadın isterse her şeyi yapar"

Nalbant, AA muhabirine, kadınlara istihdam sağlamayı çok önemsediğini belirterek, bunu başardığı için kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

Geçmişte ailesinin de tekstil işiyle uğraştığını aktaran Nalbant, "Aldığım eğitimleri hayata geçiriyor olmak inanılmaz mutluluk veren bir şey. Aynı zamanda işlerin düzgün takibinde yapılıyor olması ve sonrasındaki başarılar da tabii ki inanılmaz." dedi.

- "Kadın istihdamıyla işletmeyi döndürmek istiyorum"

Kadının istediği zaman her şeyi yapabileceğine inandığını aktaran Nalbant, şöyle devam etti:

"İşletmemizi kuralı 2 yıl oldu ve Avrupa'ya ihracat yapıyorum. Hedefim, kapasiteyi artırarak yurt dışında kendi markamı satabilmek. Şu an için 27 kadın çalışanımız var. Kadın istihdamıyla bu işletmeyi döndürmek istiyorum. 2 yılda buralara geldim. Amaçlarımız doğrultusunda buranın kapasitesini 100-150 kadın çalışana çıkararak başarılarımızı devam ettirmek istiyorum. Kadın isterse her şeyi yapar diye düşünüyorum."

- "Başta tedirgindim"

İhracat yaptığı ülke sayısını artırmayı istediğini anlatan Nalbant, şöyle konuştu:

"Mezun olduktan sonra başka bir yerde çalışmaktansa 'Neden benim kendi işim olmasın?' diyerek bu yola atıldım. Tabii ki en başta açtığımızda yeni bir işe başlamak ve tecrübemiz yeterince olmamasından kaynaklı her zaman için tedirgindim ama sonrasında bir şekilde ailem, ailemin tecrübelerinden de faydalanarak bugünlere geldik."