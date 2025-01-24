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        Aydın'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:22 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:22
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        Aydın'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, kuryelik yapan Serdar Çakıroğlu'nun kullandığı 09 AGK 431 plakalı motosiklet, Kurtuluş Mahallesi 2035 Sokak'ta, Aydın Türker yönetimindeki 35 ZT 964 plakalı otomobille çarpıştı.

        Haber verilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralan Çakıroğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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