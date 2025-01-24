Aydın'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kuryelik yapan Serdar Çakıroğlu'nun kullandığı 09 AGK 431 plakalı motosiklet, Kurtuluş Mahallesi 2035 Sokak'ta, Aydın Türker yönetimindeki 35 ZT 964 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralan Çakıroğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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