Nazillispor Van deplasmanında

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde sonuncu Giresunspor'u 4-2 yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen Nazillispor yarın deplasmanda üst sıraları hedefleyen Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Van Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Onur Bingöl görev yapacak. Karşılaşma ev sahibi takım için seyircisiz oynanacak. Bu maç öncesi Nazillispor 12 puanla 15'inci sırada yer alırken, 33 puana sahip Vanspor 4'üncü basamakta bulunuyor.

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