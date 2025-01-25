haftanın kitapları

BAZILARIMIZ DOSTUMUZ COLBY'Yİ TEHDİT EDİYORDU

(Donald Barthelme)



Amerikan edebiyatının kurucu isimleri arasında sayılan Donald Barthelme imzası taşıyan Bazılarımız Dostumuz Colby’yi Tehdit Ediyordu kitapseverlerle buluşuyor. Eser, kısa öykünün tanımına ya da doğasına meydan okuyan, edebî formun sınırlarını genişleten dokuz tedirgin edici öyküden oluşuyor. Kitaptaki öykülerin hepsi postmodern edebiyatta bir devrim niteliğinde fakat her biri bir diğerinden farklı. Kimi komik, kimi parodik, kimi absürd ya da eksantrik; fakat hepsinin altında daha derin bir şeyler yatıyor: Modern toplumda insanın yeri ve tüketim toplumunun anlamsızlığının bir yansıması. Öykünün tanımına ya da doğasına meydan okuyan, edebî formun sınırlarını genişleten bu dokuz öykü hem tedirgin edici hem de karşı konulmaz.