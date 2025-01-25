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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Haftanın Kitapları

        Haftanın Kitapları

        Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 09:18 Güncelleme: 25.01.2025 - 09:18
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        1

        MELANKOLİNİN İLACI
        (Ray Bradbury)

        Ray Bradbury sadece bilimkurgunun değil, fantastik edebiyatın ve korkunun da yirminci yüzyıldaki ustalarından biri. Bilimkurgunun “iyi edebiyat” da olabileceğini kanıtlayan belki de ilk yazar. İthaki Yayınları'ndan çıkan 'Melankolinin İlacı' melankoliyi, yalnızlığı ve kaybı derinlemesine işlerken aynı zamanda umut ve neşe aşılıyor. Sonu gelmeyen bir uzay yolculuğu, uzak bir gezegenden gelen ziyaretçiler, bir çocuğun takıntı hâline getirdiği bir ejderha, kimsenin inmediği bir tren istasyonu, Venüs’te tuhaf bir gün, durmadan yağmur yağan ücra bir kasaba… Bradbury Melankolinin İlacı’nda şairane üslubuyla birbirinden zarif ve sert öyküler anlatıyor yine. Olağan durumlardaki olağanüstü ayrıntıları göstererek okurları ruhsal bir yolculuğa çıkarıyor.

        2

        BU GİDİŞ GİDİŞ DEĞİL
        (Cem Davran)

        Oyuncu, tiyatro sanatçısı ve yazar Cem Davran’ın ikinci kitabı 'Bu Gidiş Gidiş Değil', İnkılâp Kitabevi’nin imzasıyla raflardaki yerini aldı. Davran ikinci kitabı 'Bu Gidiş Gidiş Değil'de Türk edebiyatında nostaljiye yeni bir sayfa aralıyor. Okurları geçmişin duygu yüklü, içimizi ısıtacak hatıralara doğru bir yolculuğa davet eden kitap geçmişin izleriyle bezenmiş, günümüze loş bir ışık tutan anıları ve bugünlere taşınan duygusal mirası okuyuculara aktarıyor. Cem Davran kendi yaşam hikâyesinden yola çıkarak oyunculuk kariyerinin başladığı Dârülbedâyi’den bugünlerde kapısına kilit vurulan sahnelere, eski Beyoğlu sokaklarından Türkiye’nin yakın tarihine uzanan bir anlatı sunuyor. Geçmişe duyduğu özlemle, unutmanın çağında hatırlamanın erdemini ustalıkla anlatıyor.

        3

        BAZILARIMIZ DOSTUMUZ COLBY'Yİ TEHDİT EDİYORDU
        (Donald Barthelme)

        Amerikan edebiyatının kurucu isimleri arasında sayılan Donald Barthelme imzası taşıyan Bazılarımız Dostumuz Colby’yi Tehdit Ediyordu kitapseverlerle buluşuyor. Eser, kısa öykünün tanımına ya da doğasına meydan okuyan, edebî formun sınırlarını genişleten dokuz tedirgin edici öyküden oluşuyor. Kitaptaki öykülerin hepsi postmodern edebiyatta bir devrim niteliğinde fakat her biri bir diğerinden farklı. Kimi komik, kimi parodik, kimi absürd ya da eksantrik; fakat hepsinin altında daha derin bir şeyler yatıyor: Modern toplumda insanın yeri ve tüketim toplumunun anlamsızlığının bir yansıması. Öykünün tanımına ya da doğasına meydan okuyan, edebî formun sınırlarını genişleten bu dokuz öykü hem tedirgin edici hem de karşı konulmaz.

        4

        GERİ VERİLEN KIZ
        (Donatella Di Pietrantonio)

        2024 yılında İtalya’nın en prestijli edebiyat ödülü Strega’yı kazanan Donatella Di Pietrantonio’yu dünyaya tanıtan ünlü romanı ‘Geri Verilen Kız’ Aydagül Ferullo’nun çevirisiyle Domingo Yayınları’ndan çıktı. Pek çok dile çevrilen, geçtiğimiz yıl filme çekilen Geri Verilen Kız, on üç yaşındayken büyüdüğü ve sevildiği ortamdan alınıp o güne kadar tanımadığı öz ailesine geri verilen bir kızın aidiyet arayışının ve ayakta kalma mücadelesinin yürek burkan – ve aynı zamanda içinizi ısıtan öyküsü. 2017 yılında Premio Campiello kazanan derin ve sarsıcı bir roman.

        5

        KASIRGA MEVSİMİ
        (Fernanda Melchor)

        Meksika’nın en ilgi çeken yazarlarından Fernanda Melchor, Kasırga Mevsimi romanıyla hem kendi memleketinde hem de çevrildiği pek çok dilde büyük başarılar elde etti: Almanya’da Anna Seghers Ödülü ile Haus de Kulturen Uluslararası Edebiyat Ödülü’nü kazandı, İngiltere’de Uluslararası Booker Ödülü’ne aday gösterildi ve The New York Times’ın 21. Yüzyılın En İyi 100 Kitabı listesinde yer aldı. Roberto Bolaño’nun 2666’sını ya da Faulkner’ı aratmayan modernist bir üslup ve cüretkâr bir gerçekçilikle anlatılan, kan dondurucu bir cinayetin arkasındaki insan hâlleri... Eşsiz bir anlatının labirentinde köyün sırları, ahalinin yalanları, dünyanın ağrıları.

        6

        HUKUKİ VE İKTİSADİ YÖNLERİYLE PARA VAKFI

        VakıfBank Kültür Yayınları, “Hukuki ve İktisadi Yönleriyle Para Vakfı” isimli kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Erol Özvar ve Murteza Bedir’in editörlüğünde hazırlanan bu çalışma vakıf kurumunun Osmanlı ekonomik ve hukuk düzenine özgü bir türü olan para vakfı sistemini ele alan makalelerden oluşuyor. Alanında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınan her bir makale, Osmanlı toplumunun ekonomik ve sosyal hayatında da merkezî bir rolü olan bu sistemi, para vakıflarının doğuşundan Osmanlı hukuk sistemindeki tartışmalara, bu vakıfların finansal işleyişinden, toplumsal etkilerine kadar geniş bir yelpazede tartışıyor.

        7

        GÜVEN
        (Hernan Diaz)

        İlk romanı Uzaklarda ile finale kaldığı Pulitzer Kurgu Ödülü’nü ikinci romanı Güven’le kazanan Hernan Diaz, çağdaş Amerikan edebiyatının son dönemde parlayan en özel yıldızlarından biri. 2022’de aynı zamanda kurgu alanında Kirkus Ödülü’ne layık görülen Güven, Booker adaylarından biriydi ve Washington Post’tan New York Times’a pek çok yayın tarafından yılın en iyi kitaplarından biri olarak gösterildi. Bir muktedirin iktidarının nerede olduğuna ve sermayenin asıl hikâyesine dair, durmadan değişen bakış açısıyla ve birbirleriyle dinamik ilişkiye giren farklı anlatılarla, çok boyutlu bir başyapıt.

        8

        GELENEKSEL TÜRK HALK TİYATROSU

        Alfa Yayınları'ndan çıkan Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu kitabı, geçmişi asırlar öncesine dayanan tiyatromuzu kavramdan pratiğe, icracıdan seyircisine kadar pek çok yönüyle ele alıyor. Meddahın harf harf işlenmiş süngüsü, Karagöz’ün cümle âlemi barındıran tasvirleri, Pîşekâr’ın çok işlevli pastavı, vantriloğun esrarengiz sesi, kuklanın esrar dolu pişbendi, Köy seyirlik oyunlarının gizemi, SOKÜM bağlamı, Hokkabazın numaraları, Türk dünyası tiyatrosu, modern tiyatro ilgisi ve nicesinin ardındaki sırlarla örülmüş büyülü evren...

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