Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 09:07 Güncelleme: 25.01.2025 - 09:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
        ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.Ü. ve Z.U'nun sigara kaçakçılığı yaptığı yönündeki istihbari bilgiler üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerindeki aramalarda 365 paket gümrük kaçağı sigara, 12 elektronik sigara, 55 gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da bina çöktü! 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
        Konya'da bina çöktü! 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        Trump Danimarka Başbakanı ile görüştü
        Trump Danimarka Başbakanı ile görüştü
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Satrançta parlıyoruz
        Satrançta parlıyoruz
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        TFF'den yasa dışı bahis sevki!
        TFF'den yasa dışı bahis sevki!
        Milan'dan Pavlovic açıklaması!
        Milan'dan Pavlovic açıklaması!
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Aydın'da 2 bin 940 litre tağşişli yağ ele geçirildi
        Aydın'da 2 bin 940 litre tağşişli yağ ele geçirildi
        Aydın'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Aydın'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Aydın'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Aydın'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Aydın'da otomobilin park halindeki panelvana çarpması sonucu 1 kişi yaralan...
        Aydın'da otomobilin park halindeki panelvana çarpması sonucu 1 kişi yaralan...
        Doğum kontrol hapı yutan çocuklar hastanelik oldu
        Doğum kontrol hapı yutan çocuklar hastanelik oldu