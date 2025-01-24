Aydın'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Aydın Efeler ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Aydın Efeler ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Taha Çoban (24) idaresindeki 09 EB 044 plakalı hafif ticari araç, Zafer Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan Çoban, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
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