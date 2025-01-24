Aydın'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Taha Çoban (24) idaresindeki 09 EB 044 plakalı hafif ticari araç, Zafer Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

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