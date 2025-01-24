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        Aydın'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Aydın Efeler ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 18:07 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:07
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        Aydın'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Aydın Efeler ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Taha Çoban (24) idaresindeki 09 EB 044 plakalı hafif ticari araç, Zafer Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralanan Çoban, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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