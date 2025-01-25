Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI ANADOLU VE İÇ EGE'DE KAR BEKLENİYOR Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MUĞLA VE ANTALYA'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI Yağışların Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde, 2 kentimizde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. REKLAM

BATIDA SICAKLIK 3-5 DERECE AZALIYOR Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öğrenildi.