Aydın'da 2 bin 940 litre tağşişli yağ ele geçirildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iki sürücüye toplam 153 bin lira ceza uyguladı.

Yapılan aramalarda 2 bin 940 litre tağşişli yağ ele geçirldi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine iki panelvan minibüsü durdurdu.

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