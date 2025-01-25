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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!

        İstanbul'da, başkasına benzetilen 27 yaşındaki Veysel Şirin, 2'si cerrahi maske takan 3 şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 10:24 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:19
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        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
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        İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay, dün saat 14.00 sıralarında Bağcılar'daki 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

        HUSUMETLİLERİNE BENZETTİLER

        İddiaya göre, 2'si cerrahi maske takan Suriye uyruklu 3 şüpheli, sokakta yürüyen Veysel Şirin'i (27) alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları başka bir Suriyeli kişiye benzetti.

        3 KİŞİ SALDIRIP BIÇAKLA YARALADI

        DHA'daki habere göre şüpheli 3 kişi, Şirin'e saldırarak, bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Veysel Şirin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekiplerinin çalışmaları ile olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Yaşanan bıçaklı saldırı, sokaktaki bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin, bina trabzanlarına sıkıştırdıkları Veysel Şirin'i darp ettikleri, içlerinden birinin ise bıçakla Şirin'i yaraladığı anlar yer alıyor.

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