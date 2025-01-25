Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde durdurulan otomobilde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde durdurulan otomobilde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası-Germencik kara yolu Ortaklar mevkisinde, İ.T. idaresindeki 06 EGN 883 plakalı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 35,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi; sürücü İ.T. ile yanındaki A.Ç. ve O.B.O. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.