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        Germencik'te asayiş, narkotik ve trafik denetimleri yapıldı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde asayiş, narkotik ve trafik uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 08:56 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:16
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        Germencik'te asayiş, narkotik ve trafik denetimleri yapıldı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde asayiş, narkotik ve trafik uygulaması yapıldı.

        İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik, asayiş ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 ayrı noktada uygulama gerçekleştirildi.

        Uygulamalarda 150 kişiye GBT sorgusu yapıldı, 35 araç kontrol edildi.

        Denetimlerde 8 araca trafik yönünden 53 bin lira idari para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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