Germencik'te asayiş, narkotik ve trafik denetimleri yapıldı Aydın'ın Germencik ilçesinde asayiş, narkotik ve trafik uygulaması yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde asayiş, narkotik ve trafik uygulaması yapıldı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik, asayiş ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 ayrı noktada uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 150 kişiye GBT sorgusu yapıldı, 35 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 8 araca trafik yönünden 53 bin lira idari para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi.