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        Yenipazar'da üniversite öğrencileri sınavlarına gençlik merkezinde hazırlanıyor

        Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, dönem sonu sınavlarına Yenipazar'da hizmete giren Gençlik Merkezinde hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 10:28 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:33
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        Yenipazar'da üniversite öğrencileri sınavlarına gençlik merkezinde hazırlanıyor
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        Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, dönem sonu sınavlarına Yenipazar'da hizmete giren Gençlik Merkezinde hazırlanıyor.

        Gençler için spor ve sanat başta olmak üzere çeşitli kategorilerde gelen taleplere göre faaliyetler düzenleyen Yenipazar Gençlik Merkezi, dönem sonu sınavlarına hazırlanan üniversite öğrencilerini de konuk ediyor.

        Merkezi kullanan ADÜ Yenipazar MYO Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mihriban Taşdemir, final sınavlarına hazırlık için merkezi tercih ettiğini belirterek, "Yenipazar'da ders çalışma açısından uygun bir ortam burası. Havalar soğuk ama buranın sıcak bir ortam olması da bizi motive ediyor. Arkadaşlarımızla birlikte de ders çalışabiliyoruz. Gün içerisinde sıcak su ve çay da ikram ediliyor. Merkezdeki personeller de eksikliklerimizi tamamlamada yardımcı oluyorlar." dedi.

        Öğrencilerden Şebnem Cıbır da arkadaşlarıyla grup çalışması yapabildikleri merkezin saat 20.30'a kadar açık olmasının da bir avantaj olduğunu belirterek, merkezi kitap okumak için de tercih ettiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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