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        11 aylık Pera bebeğin düğün konvoyundan ateşlenen mermiyle ölümünde 4 gözaltı (2)

        PERABEBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIAydın'da, düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi, evde annesiyle oynarken tavandan sekip başına isabet eden ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 aylık Pera Palabıyık'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 17:10 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:15
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        11 aylık Pera bebeğin düğün konvoyundan ateşlenen mermiyle ölümünde 4 gözaltı (2)
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        PERABEBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Aydın'da, düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi, evde annesiyle oynarken tavandan sekip başına isabet eden ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 aylık Pera Palabıyık'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Pera bebeğin cenazesi memleketleri olan Aydın'ın Söke ilçesine getirildi. Pera bebek için öğlen Söke Hacı Halil Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Söke İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Emre Mengi, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Pera bebeğin babası Ahmet Palabıyık ve diğer yakınları katıldı.

        TAZİYELERİ OTURARAK KABUL ETTİ

        Kızının cenazesi camiye getirildiğinde Ahmet Palabıyık, gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çektiği için yakınları tarafından cami avlusundaki bir banka oturtulan baba Palabıyık, taziyeleri bu şekilde kabul etti. Pera bebeğin cenazesi kılının namazın ardından Granta Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Pera bebeğin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, polis 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

        Burhan CEYHAN / AYDIN,

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