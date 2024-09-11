İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur'un mezarı hazırlandı

BATIŞeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan ve cenazesi Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin (26) mezarı, kazılarak defin için hazır hale getirildi.

Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını 18 gün önce ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek için Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak öldürüldü. Ayşenur'un ölüm haberi, Didim'de yaşayan amcası Yılmaz Eygi, dedesi Şerif Eygi'nin yanı sıra Türkiye'deki yakınlarını yasa boğdu. Hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan ve cenazesi Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülen Ayşenur Ezgi Eygi için Didim Asri Mezarlığı'nda hazırlıklar tamamlandı. Eygi'nin mezarı, kazılarak defin için hazır hale getirildi.