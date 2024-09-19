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        Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın öldü

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, incir bahçesinden evine gitmek üzere tren yolundan karşıya geçmeye çalışan Pakize Aydın'a (64), Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 22:30 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:35
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        Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın öldü
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, incir bahçesinden evine gitmek üzere tren yolundan karşıya geçmeye çalışan Pakize Aydın’a (64), Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Ağır yaralanan Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Efeler-İncirliova Karayolu Kardeşköy Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Kardeşköy Mahallesi'nde oturan Pakize Aydın, bahçesinden incir topladıktan sonra eve dönmek için yaya olarak yola çıktı. Hemzemin geçitten geçmeye çalışan Aydın’a, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Aydın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Pakize Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Denizli-İzmir seferini yapan tren ise makinistin ifadesinin alınmasının ardından yoluna devam etti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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