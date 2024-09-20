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        Nazillispor evinde lider Menemen FK'yı ağırlayacak

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçını da kaybedip dibe demir atan sonuncu Nazillispor, yarın evinde 3'te 3 yapan lider Menemen Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 10:27 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:27
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        Nazillispor evinde lider Menemen FK'yı ağırlayacak
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçını da kaybedip dibe demir atan sonuncu Nazillispor, yarın evinde 3'te 3 yapan lider Menemen Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Ev sahibi Nazillispor'un teknik patronu Özkan Kılıç, çok kritik ve zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

        Yeni transferlerin de hazır olmasıyla güçlü bir kadroya sahip olduklarını anlatan Kılıç, "Bu maç bizim çıkış maçımız olacak. Mutlaka kazanmalıyız" dedi. Sezona çok iyi giriş yapan Menemen FK'nın tecrübeli çalıştırıcı Burhanettin Basatemür hedeflerinin 4'te 4 yapmak olduğunu belirterek, "Serimizi sürdürüp liderliği bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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