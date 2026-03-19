Efeler'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güzelhisar Mahallesi Yedi Eylül Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın zemin katındaki tarım aletleri parçası satışı ve tamiri yapılan iş yerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayan vatandaşlar ise tedbir amacıyla tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.