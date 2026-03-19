Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen çift tutuklandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde pazarda "tırnakçılık" adı verilen yöntemle hırsızlık yaptığı öne sürülen çift tutuklandı.

        Giriş: 19.03.2026 - 13:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki pazar yerinde alışveriş yapan Ö.Ö. çantasındaki bir miktar altın ile paranın çalındığı yönünde polise ihbarda bulundu.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, "tırnakçılık" adı verilen yöntemle hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin K.A. (56) ile eşi M.A. (40) olduğunu belirledi.

        Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde olduğu belirlenen zanlılar operasyonla yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

