Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da zeytinlikte çıkan yangında 8 dönüm alan zarar gördü

        AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 18:21 Güncelleme: 22.09.2024 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da zeytinlikte çıkan yangında 8 dönüm alan zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN’ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürülürken, 8 dönüm alan zarar gördü.

        Bozdoğan'ın kırsal Kaklan Mahallesi'nde zeytinlik alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 4 arazöz ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürüldü. Yangında 8 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Eski sevgililerin 'hediye' kavgası: 140 bin lirayı icra yoluyla aldı
        Eski sevgililerin 'hediye' kavgası: 140 bin lirayı icra yoluyla aldı
        Çalıştığı iş yerini soymak için kaza yaptı!
        Çalıştığı iş yerini soymak için kaza yaptı!
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        Pençe Kilit şehidinin yakınları cenaze yolunda kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı
        Pençe Kilit şehidinin yakınları cenaze yolunda kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Dış basında derbi yankıları!
        Dış basında derbi yankıları!
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film

        Benzer Haberler

        Nazillispor startta kaldı
        Nazillispor startta kaldı
        Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Nazillispor - Menemen FK: 1-4
        Nazillispor - Menemen FK: 1-4
        Aydın'da trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Aydın'da trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Can kurtarmak için aldığı eğitim geçim kaynağı oldu
        Can kurtarmak için aldığı eğitim geçim kaynağı oldu
        Nazillispor evinde lider Menemen FK'yı ağırlayacak
        Nazillispor evinde lider Menemen FK'yı ağırlayacak