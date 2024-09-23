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        Nazillispor'da Kılıç topun ağzında

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4'te 0 çekerek dibe demir atan Nazillispor, Teknik Direktör Özkan Kılıç'la yol ayrımında.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:08 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:08
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        Nazillispor'da Kılıç topun ağzında
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4'te 0 çekerek dibe demir atan Nazillispor, Teknik Direktör Özkan Kılıç'la yol ayrımında. Yönetim kurulunun sezon öncesi Yüksel Yeşilova'nın yerine göreve getirilen Özkan Kılıç ile yolları ayırmayı düşündüğü öğrenildi. Genç çalıştırıcının performansını yetersiz bulan yönetimin ayrılık kararını bildireceği belirtildi. Nazillispor'un takımın başına getirmeyi düşündüğü yeni teknik direktörün de büyük ölçüde belli olduğu, Menemen FK maçını da tribünden izleyen Aydınlı teknik adam Recep Özçelik'in kulüple dirsek temasından olduğu iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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