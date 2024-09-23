Nazillispor'da Kılıç topun ağzında
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4'te 0 çekerek dibe demir atan Nazillispor, Teknik Direktör Özkan Kılıç'la yol ayrımında.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4'te 0 çekerek dibe demir atan Nazillispor, Teknik Direktör Özkan Kılıç'la yol ayrımında. Yönetim kurulunun sezon öncesi Yüksel Yeşilova'nın yerine göreve getirilen Özkan Kılıç ile yolları ayırmayı düşündüğü öğrenildi. Genç çalıştırıcının performansını yetersiz bulan yönetimin ayrılık kararını bildireceği belirtildi. Nazillispor'un takımın başına getirmeyi düşündüğü yeni teknik direktörün de büyük ölçüde belli olduğu, Menemen FK maçını da tribünden izleyen Aydınlı teknik adam Recep Özçelik'in kulüple dirsek temasından olduğu iddia edildi.
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