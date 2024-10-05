Evinden 5 kilo uyuşturucu çıkan şüpheliye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bıyıklı Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adresi belirlenen şüpheli E.K.'nin evine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Delta' ile aranan evin çeşitli yerlerine gizlenmiş 5 kilogram 210 gram esrar, 256 kök Hint keneviri, 480 gram kenevir tohumu ile 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Şüpheli E.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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