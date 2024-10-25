Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Söke'de cuma namazı sonrası 'yağmur' duası yapıldı

        AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, Kapalı Pazaryeri'nde yağmur duası yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 18:44 Güncelleme: 25.10.2024 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Söke'de cuma namazı sonrası 'yağmur' duası yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN’ın Söke ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, Kapalı Pazaryeri'nde yağmur duası yaptı.

        Aydın genelinde aylardır yağmurun yağmaması vatandaşları çaresiz bıraktı. Kurak topraklar için yağmurun yağmasını bekleyen vatandaşlar Söke'nin Bağarası Mahallesi’nde cuma namazı sonrası Kapalı Pazaryeri'nde toplanıp, yağmur duası yaptı. Vatandaşlar bir an önce yağmurun yağması ve kuraklığın sona ermesi için dua etti. Lokma hayrı da yapılan etkinliği organize eden vatandaşlardan Yılmaz Altıntaş, "Bu yıl neredeyse yağmur yüzü görmedik. Toprak bir damla suya hasret kaldı. Biz de hayırsever vatandaşlar olarak bir araya gelip yağmur duası etkinliği düzenledik. Yoğun bir katılım oldu. İnşallah kısa sürede yağmur yağar ve toprak suya kavuşur" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı

        Benzer Haberler

        Söke'de yağmur duası yapıldı
        Söke'de yağmur duası yapıldı
        Germencik'te zeytinyağı sezonu açılış festivali düzenlendi
        Germencik'te zeytinyağı sezonu açılış festivali düzenlendi
        İncirliova'da ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
        İncirliova'da ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
        Nazilli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Nazilli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü imam hayatını kaybetti
        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü imam hayatını kaybetti
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi