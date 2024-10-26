Kuşadasıspor - Düzcespor: 2-3

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta henüz puanla tanışamayan Kuşadasıspor evinde Düzcespor'a 3-2 mağlup olup 8'de 0 yaptı: 2-3.

Kuşadasıspor müsabakanın 21'inci dakikasında Eyüp'ün golüyle öne geçti: 1-0. İlk devreyi Kuşadasıspor 1-0 galip tamamladı. Düzcespor, 59'da Berkay ile beraberliği yakaladı: 1-1. Mehmet Refik 63'üncü dakikada Düzcespor'u öne geçirdi: 1-2. Berkay bu kez 71'inci dakikada sahne aldı ve Düzcespor tabelayı 3-1'e getirdi. Kuşadasıspor 79'uncu dakikada Abdulkadir'in golüyle umutlansa da sahadan puansız ayrıldı.

Düzcespor bu galibiyetle 12 puana yükseldi.