Nazillispor - Diyarbekirspor: 2-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Nazillispor, kendisi gibi düşme hattındaki Diyarbekirspor ile evinde ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 2-2 berabere kaldı. Nazilli İlçe Stadı'nda ev sahibinin gollerini 11'inci dakikada Miraç Furkan ve 45'inci dakikada Oğuzhan Akgün, konuk takımın gollerini ise 18'inci dakikada Emrullah ile 42'nci dakikada Ahmet Mümin kaydetti. Bu sonuçla Nazillispor puanını 6 yaparak düşme hattından kıl payı sıyrılırken, Diyarbekirspor 4 puanda kaldı.