Efeler 09 SFK - Bayburt Özel İdarespor: 1-1
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Efeler 09 SFK, Bayburt Özel İdarespor'la 10 kişiyle 1-1 berabere kaldı.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Efeler 09 SFK, Bayburt Özel İdarespor'la 10 kişiyle 1-1 berabere kaldı. Didim Atatürk Stadı'nda konuk takım 33'üncü dakikada Ali Burak'la üstünlüğü yakalayıp ilk yarıyı önde bitirdi. Maçta 66'ncı dakikada Berkan'ın kırmızı kart görmesiyle eksik kalan ev sahibi, pes etmeyerek 73'te Burak Göksel'in golüyle 1 puana uzandı.
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