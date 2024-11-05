Kuşadasıspor başkan arıyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta oynadığı 9 maçı da kaybederek ligin dibine demir atan Kuşadasıspor'da yönetimin istifa kararı alması sonrası gözler başkan adayı olabilecek isimlere çevrildi. Siyah-beyazlılarda 11 Kasım'da çoğunluk sağlanamaması halinde 18 Kasım'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığı için eski başkanlardan Yaser Doğan ve Alim Emiroğlu ile mevcut yönetimde yer alan Kudret Durdu'nun isimleri anılıyor. Mevcut Başkan İsmet Türker'in aday olmayacağı kongre öncesi meraklı bekleyiş sürüyor.

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