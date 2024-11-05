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        Kuşadasıspor başkan arıyor

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta oynadığı 9 maçı da kaybederek ligin dibine demir atan Kuşadasıspor'da yönetimin istifa kararı alması sonrası gözler başkan adayı olabilecek isimlere çevrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:48 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:48
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        Kuşadasıspor başkan arıyor
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        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta oynadığı 9 maçı da kaybederek ligin dibine demir atan Kuşadasıspor'da yönetimin istifa kararı alması sonrası gözler başkan adayı olabilecek isimlere çevrildi. Siyah-beyazlılarda 11 Kasım'da çoğunluk sağlanamaması halinde 18 Kasım'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığı için eski başkanlardan Yaser Doğan ve Alim Emiroğlu ile mevcut yönetimde yer alan Kudret Durdu'nun isimleri anılıyor. Mevcut Başkan İsmet Türker'in aday olmayacağı kongre öncesi meraklı bekleyiş sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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