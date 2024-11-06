Efeler'de Şanbay gitti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle alt sıralarda kalan Efeler 09 SFK'da Teknik Direktör Tolga Şanbay ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Bu sezon şirket statüsünde olan yönetimi değişip Aydın merkezden Didim'e taşınan kulüpte Başkan Mahmut Gözüaçık'ın yeni teknik direktörü önümüzdeki günlerde belirlemesi bekleniyor.

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