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        Nazillispor'da hedef 3 puan

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü evinde Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928 ile karşılaşacak Nazillispor, Ege derbisini kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:14 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:14
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        Nazillispor'da hedef 3 puan
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü evinde Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928 ile karşılaşacak Nazillispor, Ege derbisini kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Grupta oynadığı 11 maçta sadece 1 galibiyet elde eden 6 puanlı 15'inci sıradaki siyah-beyazlılar, 23 puanlı Bucaspor'u dize getirerek 5 maçlık 3 puan özlemini sonlandırmak istiyor. Nazilli ekibinde kırmızı kart cezalısı Furkan dışında eksik yok.

        Teknik direktör Gürhan Sönmez, "Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde çok zorlu ve hayati önem taşıyan bir karşılaşma oynayacağız. Bu zorlu maçı kazanmak ve rahatlamak istiyoruz" dedi.

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