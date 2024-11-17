Nazillispor - Bucaspor 1928: 0-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, düşme hattında yer alan Nazillispor'u tek golle mağlup etti. Sarı-lacivertliler dakikalar 26'yı gösterdiğinde Yasin Özteken'in golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci devrede de üstünlüğünü koruyup sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Bucaspor 1928, puanını 26'ya çıkardı. Nazillispor ise 6 puanda kalıp ateş hattından çıkamadı.

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