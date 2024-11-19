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        Kuşadasıspor'da Yaser Doğan dönemi

        TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kuşadasıspor'un olağanüstü genel kurulunda Yaser Doğan başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:05
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        Kuşadasıspor'da Yaser Doğan dönemi
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        TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kuşadasıspor'un olağanüstü genel kurulunda Yaser Doğan başkanlığa seçildi. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda yapılan olağanüstü genel kurulda seçime tek liste üzerinden gidildi. Kongrede Yaser Doğan, eski Başkan İsmet Türker ve yöneticilere bugüne kadar kulübe verdikleri emekler için teşekkür ederek, "Kuşadasıspor şu an zor günlerden geçiyor. Ben ve yönetici arkadaşlarım taşın altına elimizi koyduk. Amacımız kentimizin takımı olan Kuşadasıspor'u bir an önce puan cetvelinde daha üst sıralara taşımak olacak" dedi.

        Yaser Doğan, Kuşadasıspor'un 24 yıl aradan sonra Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) 3'üncü Lig'e yükseldiği 2020-21 sezonunda asbaşkanlık görevinde bulunmuştu. Kuşadasıspor'un yeni yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor: Yaser Doğan (Başkan), Şakir Eviz, Kudret Durdu, Ali Kotan, Enver Aslan, Kurtuluş İzgü, Harun Kızıltoprak, Abdullah Yasin, Selman Ayaz, Hasan Tahsin Karıncalı, Murat Filiz.

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