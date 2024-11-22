Nazillispor'da Zahit üzüntüsü
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Nazillispor'da deplasmanda oynanacak Karacabey maçı öncesi takımın önemli isimlerinden Zahit Fındık'ın sakatlanması moralleri bozdu.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Nazillispor'da deplasmanda oynanacak Karacabey maçı öncesi takımın önemli isimlerinden Zahit Fındık'ın sakatlanması moralleri bozdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yeşil sahalara daha güçlü bir şekilde döneceğine inanıyoruz" denildi. Siyah-beyazlılarda genç oyuncular Hasan Avcı ile Emre Lale'nin de idmanda hafif sakatlık yaşadığı, dizinden sakatlanıp MR'ı çekilen Uygar Mert Zeybek'in oynamasının zor olduğu belirtildi.
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