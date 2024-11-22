Nazillispor'da Zahit üzüntüsü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Nazillispor'da deplasmanda oynanacak Karacabey maçı öncesi takımın önemli isimlerinden Zahit Fındık'ın sakatlanması moralleri bozdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yeşil sahalara daha güçlü bir şekilde döneceğine inanıyoruz" denildi. Siyah-beyazlılarda genç oyuncular Hasan Avcı ile Emre Lale'nin de idmanda hafif sakatlık yaşadığı, dizinden sakatlanıp MR'ı çekilen Uygar Mert Zeybek'in oynamasının zor olduğu belirtildi.